خورفكان والوحدة تصحيح المسار

المصدر: خورفكان – محمد فضل، أبوظبي - محمد صادق

يبحث فريقا خورفكان والوحدة عن النقاط الثلاث لتصحيح مسار كليهما عندما يلتقيان اليوم بملعب صقر بن محمد القاسمي في خورفكان عند الساعة السادسة و45 دقيقة لحساب الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

ولايزال فريق النسور يبحث عن فوزه الأول في المسابقة بعد هزيمته في الجولة الأولى بثلاثية أمام العين والتعادل خارج القواعد بهدف أمام الوصل.

وتبدو صفوف الفريق مُكتملة واللاعبين في قمة الجاهزية لمباراة اليوم والتي لن تكون سهلة على الفريقين عقب تعادل رفاق إسماعيل مطر في المباراة الماضية أمام بني ياس.

جاهزية النسور

بدوره أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان جاهزية لاعبي فريقه لمباراة اليوم، مشيراً إلى أن اللاعبين وضعوا شعار الفوز نصب أعينهم آملاً في تحقيق الانتصار الأول في دوري أدنوك للمحترفين.

ووصف المدرب فريق الوحدة بأنه يعتبر من بين الأندية الكبيرة على مستوى الدوري ويضم لاعبين على مستوى عال يستطيعون صنع الفارق، معتبراً فريقه أيضاً يمتلك لاعبين يتمتعون بقدرات كبيرة ورفعوا شعار الانتصار اليوم.

وذكر بأن خورفكان كان يستحق الفوز على الوصل في اللقاء الماضي الذي انتهى على وقع التعادل وأنهم سيكافحون لتعويض ذلك أمام الوحدة.

وأشار المدرب إلى أن خورفكان استفاد من فترة التوقف الأخيرة وبات لاعبو الفريق على درجة عالية من التأهب، منوهاً إلى الرغبة الكبيرة في حصد النقاط والاستفادة من ظاهرة الأرض والجمهور وقال: «نعرف كيف نتعامل مع كل مباراة».

لياقة عالية

بدوره قال المحترف العراقي أسامة رشيد لاعب خورفكان: «كلاعبين نتمتع بلياقة بدنية عالية وسنخوض مباراة اليوم بالعزيمة والإصرار»، وأشار إلى أنهم يحترمون العنابي وعازمون على حرمانهم من النقاط.

وأعرب رشيد عن أمله في استغلال الفرص التي تتهيأ لهم خلال لقاء اليوم، وأنهم يحاولون تقديم الأفضل وإسعاد جماهيرهم.

اختبار

يدخل الوحدة اختبار خورفكان ساعياً إلى تصحيح الصورة السيئة التي ظهر عليها في الجولة الماضية أمام بني ياس وانتهت بالتعادل 1-1، إذ يأمل الوحدة تحقيق الفوز الثاني له في المسابقة والذي سيكون فوزاً مهماً قبل المواجهة المرتقبة بعد أيام قليلة أمام الشارقة في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

واستعاد الوحدة لاعبيه الدوليين مع المنتخبات الوطنية، إضافة إلى السوري عمر خريبين، بينما يغيب عن الفريق خليل إبراهيم لعدم التعافي.

وخاض الوحدة خلال التوقف مباراة ودية أمام فريق بينونة الذي يلعب في الدرجة الثانية وانتهت بفوز العنابي 3 ـ 1

وشدد الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة إلى احترامه لفريق خورفكان وأنه لا يمكن اعتبار المباراة بروفة للشارقة في الآسيوية، مؤكداً أن خورفكان قدم أداء رائعاً في مباراتيه السابقتين خصوصاً أمام الوصل مما يفرض علينا احترامه بشدة، والمباراة بالتأكيد صعبة للغاية، وتركيزنا على الفوز والعودة بالنقاط الثلاث لتعويض الأداء السيئ في مباراة بني ياس، الجولة الماضية، وتصحيح الصورة.

وأشار إلى أن تحضيرات الفريق خلال فترة التوقف لم تكن مثالية نظراً لغياب نحو 9 لاعبين دوليين مع المنتخبات الوطنية، مبيناً أن اللاعبين بالكاد انضموا للتدريبات وسيتحدد العناصر الدولية التي ستخوض اللقاء بناء على مدى جاهزيتها.

وكشف هينك تين كات مدرب الوحدة، عن موقف ليوناردو دا سيلفا والعائد لقلعة العنابي تمهيداً للتعاقد معه مجدداً، وقال إن ليوناردو لا يزال تحت التجربة ويخضع لفترة اختبار مع الفريق، حيث يشارك في التدريبات من أجل التأكد من جاهزيته الطبية والبدنية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز