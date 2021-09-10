أحمد بن صقر يحث لاعبي «الإمارات» على مضاعفة الجهد

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

حث الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس نادي الإمارات، لاعبي فريق الكرة والجهاز الفني للفريق، على مضاعفة الجهد خلال الموسم الجديد، للظهور بأفضل صورة في دوري «أدنوك للمحترفين»، وإسعاد الجماهير.

مشيراً إلى متابعته للفريق خلال المرحلة الماضية من بداية الإعداد، وشدد على أهمية المرحلة الجديدة، وضرورة التحضير الجيد للمشاركة المشرفة في الدوري، وقال: سأكون متواصلاً مع إدارة الفريق خلال الفترة المقبلة، حتى ينجح في تقديم كل ما عنده، وأطالب اللاعبين بأداء التدريبات بكل جدية، حتى ينعكس ذلك على مردود الفريق في بطولات الموسم الجديد.

وحرص الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، خلال زيارته مقر النادي أول من أمس، على الالتقاء بلاعبي «الصقور»، والجهازين الإداري والفني للفريق.

وأشاد يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة، بالزيارة التي ستنعكس إيجاباً على مسيرة الفريق خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الزيارة كان لها وقعها النفسي لدى مجلس الإدارة واللاعبين والجهازين الفني والإداري، وسيكون لها أثر إيجابي يصب في مصلحة النادي، من أجل دفع مسيرة الفريق الأول إلى الأمام، لتحقيق آفاق النجاح.

وقام الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، خلال الزيارة بجولة ميدانية، شملت مرافق النادي المختلفة، وأشاد بالتجديدات التي طرأت على مختلف المرافق، وتقدم بالشكر إلى إدارة النادي، على الجهود الكبيرة منذ تشكيل المجلس، وأكد أنه يتابع كل برامجهم الميدانية والمجتمعية، وحثهم على مواصلة الجد والعمل والتميز.

وفد الشباب

من ناحية أخرى، استقبل يوسف البطران بمقر النادي، وفد مجلس شباب رأس الخيمة، برئاسة محمد البلوشي وأعضاء المجلس، شروق الشرهان، فاطمة الأحمد، عبد الله الشحي، مريم المفتول، نورة الزعابي، وأشاد البطران بالاهتمام الذي تولية القيادة الرشيدة لفئة الشباب ورعايتهم، باعتبارهم طاقة خلاقة، ومحركاً فاعلاً لمسيرة التنمية، وهم عماد نهضة الوطن ومستقبله.

وأعرب عن تقديره وأعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي النادي، للدور الكبير والأهداف والطموحات الكبيرة التي يحملها أعضاء مجلس شباب الإمارة لجيل الشباب، والذي يهدف إلى مد جسر التواصل بينهم وبين المجتمع، والعمل على تطوير مبادرات ذات صلة باهتمامات الشباب في الإمارة، وتنفيذ بعض المشاريع، من خلال تعزيز دور الشباب، ومشاركتهم في الفعاليات والأنشطة.

حضر اللقاء من نادي الإمارات، وليد عبد الكريم النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، والأعضاء خلف بن عنبر، سعيد مصبح، عبد الله الطويل، يوسف البلوشي، عارفة الفلاحي، خليل الطويل، منصور إبراهيم، ناصر النقبي.

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