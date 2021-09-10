«المنتخبات» تدرس تصحيح مسار «الأبيض»

المصدر: دبي- العوضي النمر

تدرس لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة خطوات عدة لتصحيح مسار الأبيض، قبل انطلاق الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022، المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل أمام إيران والعراق على ملعب نادي الوصل، حيث سيتم عقد اجتماع مع المدرب الهولندي فان مارفيك لدراسة الإيجابيات والسلبيات، التي أفرزتهما مباراتا المنتخب أمام لبنان وسوريا، والعمل على علاج السلبيات سعياً لتحقيق الفوز، والمنافسة بقوة على نيل إحدى بطاقات التأهل.

وتأتي تلك الجهود من أجل توفير مناخ مناسب للعمل خلال الفترة المقبلة، وسيتم الاتفاق مع المدرب على برنامج المنتخب خلال تجمع أكتوبر، هل سيتطلب وقتاً أطول من المحدد سابقاً، وإمكانية إقامة مباراة ودية من عدمه، والعديد من الأمور المتعلقة بمسيرة المنتخب خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن المنتخب في صلب المنافسة باحتلاله المركز الثالث في مجموعته الأولى برصيد نقطتين، وفي استطاعته اعتلاء صدارة المجموعة في حال فوزه على إيران والعراق في الجولتين المقبلتين، خصوصاً أنهما ستقامان في الإمارات على ملعب نادي الوصل.

وعلم «البيان الرياضي» من مصادر مطلعة أن اتحاد الكرة لا يفكر في إعفاء مارفيك من مهمته، خلال الفترة الحالية، وسيتم تقديم كل العون له في الفترة المقبلة سعياً لتحقيق الفوز واعتلاء صدارة المجموعة خلال الجولات المقبلة، على أن يتم إعادة تقييم الموقف بعد مباراتي إيران والعراق.

مرافيك حزين

من جهة أخرى عبر المدرب الهولندي فان مارفيك عن حزنه وعدم رضاه من أداء اللاعبين خلال مباراة سوريا، التي أقيمت مؤخراً في الجولة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكلا الفريقين، وقال: لقد أهدرنا العديد من الفرص أمام المرمي، والتي كانت كفيلة بترجيح كفة الفريق وتحقيق الفوز، وقال مارفيك: لم نظهر بالمستوى المطلوب خلال الشوط الأول، وقمنا بتدارك الأمر، فتحسن الأداء خلال الشوط الثاني وصنعنا العديد من الفرص التهديفية، ويكفي القول: إنه خلال 15 دقيقة فقط أهدرنا 4 فرص محققة للتهديف.

وقال مارفيك: فرص التأهل لا تزال داخل الملعب فلم نخض سوى مباراتين ويتبقى 8 جولات، وعلينا التمسك بكل فرص الفوز والتأهل، وقال: ثقتنا كبيرة في قدرة اللاعبين على مواصلة المشوار وتحقيق الفوز خلال المباريات المقبلة، وعن الانتقادات التي تطال المنتخب بسبب الأداء غير الجيد يقول مارفيك: كرة القدم ليست أداء فقط، بل صناعة فرص وتهديف وكل الإحصاءات الخاصة بالمباراتين تؤكد أننا كنا الأفضل، ولكن لم يحالفنا التوفيق في تحقيق الفوز.

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