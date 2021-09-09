خورفكان يشكو الوحدة للانضباط بسبب الرفاعي

المصدر: خورفكان – محمد فضل

أكد مبارك مسعود الحمادي المتحدث الرسمي باسم شركة خورفكان لكرة القدم أنهم بصدد التقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد نادي الوحدة وذلك بسبب عدم السماح للاعب "المعار" عبدالله الرفاعي باللعب في مباراة الفريقين غداً "الجمعة" ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين .

وقال الحمادي في تصريح لـ " البيان " بند الإعارة الجديد بين الناديين يختلف عن العقد الذي تم توقيعه خلال الموسم الماضي والذي يمتنع فيه اللاعب عن المشاركة خلال المباريات الرسمية التي تجمع الفريقين مشيراً إلى أن هذا البند لم يشمله العقد الجديد الذي تم توقيعه مع بداية الموسم وبالتالي لا يحق للوحدة المطالبة بعدم اقحام اللاعب ضمن تشكيلة خورفكان، منوهاً إلى أن العقد شريعة المتعاقدين واعتقد بأن موقف خورفكان واضح وذلك فيما يتعلق بهذا الخصوص ولم يوضح الحمادي ما إذا كان المدافع عبد الله الرفاعي سيشارك غداً أم لا .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز