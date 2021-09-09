نادي رأس الخيمة يعلن انسحابه من دوري الدرجة الأولى

المصدر: البيان

أعلن نادي رأس الخيمة الرياضي انسحابه من دوري الدرجة الأولى ، وذلك على خلفية عدم حصول النادي على الدعم المالي المطلوب من اتحاد الكرة.

وقال الدكتور عبد الرحيم شاهين رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة في تصريحات لبرنامج "الخط الرياضي" على قناة الشارقة الرياضية:" لقد أعلنا المشاركة في المسابقة وقمنا بمخاطبة اتحاد الكرة برغبتنا في الاشتراك في المسابقة هذا الموسم، وكان أملنا أن يعاملنا الاتحاد مثل الأندية التي تتلقى الدعم والمقدر ب،200 ألف درهم شهرياً، إلا أن الاتحاد ظل فترة طويلة حتى أخبرنا بأن الدعم قاصر على الأندية التي شاركت في المسابقة الموسم الماضي، لذا قررنا عدم استكمال مشاركتنا في المسابقة.

من جانبه أعلن اتحاد الكرة حذف مباراة فريق رأس الخيمة والعروبة، والتي كان مقررا لها غدا في الدور التمهيدي لبطولة كأس رئيس الدولة من جدول المباريات بسبب انسحاب النادي.

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