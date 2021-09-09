«عميد الأجانب» يطمح إلى الصعود السادس

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

يتطلع البرازيلي رودريغو سيلفا عميد المحترفين الأجانب في الدولة، والذي يواصل موسمه الحادي عشر مع كرة الإمارات، لتحقيق إنجازه السادس هذا الموسم لقيادة البطائح للصعود إلى «دوري أدنوك»، بعدما حقق هذا الحُلم 5 مرات من قبل كان آخرها مع العروبة الموسم الماضي، وسبق لرودريغو صاحب الـ «33 سنة» المساهمة في صعود فرق، عجمان وحتا والشعب وخورفكان بمسماه القديم «الخليج» ثم الصعود الخامس مع العروبة، وأكد رودريغو سعادته بالاستمرار مع كرة الإمارات بعد انتقاله هذا الموسم للبطائح، موجهاً الشكر لإدارة نادي البطائح وللجهاز الفني بعد أن وضعوا ثقتهم فيه، جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده النادي أول من أمس لتقديم الجهاز الفني واللاعبين المحترفين الجدد بحضور حمد سالم بن حموده الكتبي، رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة وسعيد العاجل من مجلس الشارقة الرياضي.

وقدم حمد سالم بن حموده الكتبي، رئيس مجلس الإدارة، الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، على ما يقدمه سموه من دعم متواصل لجميع أبناء الإمارة عامة ولنادي البطائح الثقافي الرياضي خصوصاً، كما قدم الشكر إلى عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي وجميع أعضاء المجلس على ما يبذلونه من جهد ودعم لنادي البطائح.

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