الحتاوي مراقباً في دور الـ 1 من دوري أبطال آسيا

المصدر: البيان

كلّف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المراقب الدولي د محمد الحتاوي بمراقبة المباراة التي ستجمع بين ناغويا غرامبوس الياباني متصدر المجموعة السابعة مع دايغو الكوري الجنوبي ثاني المجموعة التاسعة في مدينة تويوتا سيتي اليابانية بتاريخ 14 سبتمبر الحالي.

حيث أقيمت 60 مباراة حافلة بالإثارة في كل من بانكوك وبوريرام وطشقند، قبل أن تتأهل ثمانية أندية من منطقة الشرق لتلتحق بدور الـ 16.

وسيشهد دور الـ16 مواجهة قوية بين أولسان هيونداي الكوري الجنوبي حامل اللقب وكاوازاكي فرونتال الياباني، وذلك بعدما تصدر أولسان ترتيب المجموعة السادسة وتصدر كاوازاكي ترتيب المجموعة التاسعة.

وفي المقابل سيلتقي جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي أول المجموعة الثامنة مع باثوم يونايتد التايلاندي ثاني المجموعة السادسة.

أما المواجهة الرابعة لمنطقة الشرق في دوري أبطال آسيا، فستجمع بين سيريزو أوساكا الياباني متصدر المجموعة العاشرة، وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي ثاني المجموعة السابعة.

ويشار إلى أن مواجهات منطقة الغرب في دور الـ16 ستجمع الاستقلال الطاجيكي مع بيرسيبوليس الإيراني، والشارقة الإماراتي مع الوحدة، والاستقلال الإيراني مع الهلال السعودي، والنصر السعودي مع تراكتور الإيراني.

و ستقام جميع مباريات دور الـ16 من جولة واحدة خلال شهر سبتمبر.

و كان الحتاوي أخيرا مراقبا لمباريات "المجموعة الثامنة" ضمن دوري أبطال آسيا 2021 (منطقة الشرق) في الفترة من 25 يونيو الى 10 يوليو الحالي و التي أقيمت بالعاصمة الأوزبكية طشقند.

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