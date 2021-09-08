«الأبيض» 2 من 6 في تصفيات المونديال

المصدر: دبي - العوضي النمر

خطف نسور قاسيون نقطة ثمينة من الأبيض، بالتعادل بهدف في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس باستاد عبدالله الثاني في القويسمة بالعاصمة الأردنية عمان، في انطلاقة الجولة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 202.

بدأ منتخبنا الوطني بالتسجيل عن طريق علي مبخوت بعد 12 دقيقة، وأدرك البديل محمود البحر التعادل لمنتخب سوريا (ق 64)، من خطأ دفاعي، ليرتفع رصيد الأبيض إلى نقطتين، ويفقد نقطته الرابعة بعد التعادل أمام لبنان في المباراة الأولى، حاصداً نقطتين فقط من أصل 6 نقاط، بينما حصل المنتخب السوري على أول نقطة له في التصفيات، وتتصدر كوريا المجموعة الأولى بعد الفوزه أمس على لبنان بهدف وحيد.

ضغط المنتخب السوري في البداية، إلا أن هجمات الأبيض المرتدة شكلت خطورة على المرمي السوري، ومنها سجل علي مبخوت هدف التقدم للأبيض بعد 12 دقيقة، مما أربك صفوف المنافس لبعض الوقت، ولكنه عاد وتماسك سعياً للعودة، مما شكل عبئاً على دفاع الأبيض، الذي ظهر مرتبكاً، وتعددت الأخطاء الفردية، حتى استغل اللاعب البديل محمود البحر واحدة منها وسجل هدف التعادل، ليفقد «الأبيض» 4 نقاط في مباراتين.

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