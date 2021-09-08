«الأبيض» الأولمبي يختتم معسكره بفوز على العراق

المصدر: الفجيرة- البيان الرياضي

تغلب منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم على شقيقه منتخب العراق بهدفين لهدف في المباراة الودية الثانية، التي جرت، أول من أمس، على ستاد نادي الفجيره في ختام معسكره الداخلي، ضمن برنامج إعداده للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022، والتي ستلعب مبارياتها في شهر أكتوبر المقبل بالدولة، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات عُمان والهند وقيرغيزستان.

سجل هدفي منتخبنا خالد البلوشي في الدقيقة 9 من ركلة جزاء، وعبدالله النقبي في الدقيقة 44. وكانت المباراة الودية الأولى، التي جرت السبت الماضي قد انتهت لصالح الأبيض الأولمبي بأربعة أهداف مقابل هدف، وسجل أهداف المنتخب سعيد الكعبي، وماجد راشد، ومروان فهد، وعبدالله النقبي.

وشارك في التجمع 25 لاعباً هم: عيسى الهوتي، سالم خيري، راكان وليد، رائد البلوشي، خلفان النوبي، أحمد محمود، عبدالله سلطان، أحمد فوزي، عبدالله إدريس، راشد سالم، عمر سعيد، مروان فهد، عبدالله النقبي، سعيد عبيد، ماجد راشد، عيد خميس، سعيد سليمان، محمد عباس، خالد البلوشي، حسين مهدي، عبدالله أنور، مانع عايض، منصور الحربي، يوسف المهيري، وفارس خليل.

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