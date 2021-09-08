استبعاد بيمينتا وليوناردو من قائمة الوحدة الآسيوية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

استقر الوحدة على قيد الرباعي الأجنبي البرازيلي جواو بيدرو والسوري عمر خريبين والكوري لي ميونغ والإسباني خوسيه أنخيل في قائمة الفريق الآسيوية لمباراة الشارقة المقررة في 14 سبتمبر الجاري في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

واستبعد المدير الفني للفريق هينك تين كات، المدافع البرازيلي المقيم لوكاس بيمينتا ليخرج من القائمة الآسيوية بعدما كان قد خاض مع الفريق مباريات دور المجموعات، إذ فضل المدرب الاعتماد على الرباعي الأجنبي الحالي، وبات من الصعب تسجيل البرازيلي ليوناردو الذي لم يتم حتى الآن الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد معه انتظاراً للتأكد من جاهزيته وقدرته على العودة لمستواه خصوصاً وأنه غاب فترة طويلة عن الملاعب لفترة نحو السنة والنصف.

من جهة أخرى يواصل الفريق تحضيراته استعداداً لمواجهة خورفكان على ملعب الأخير يوم بعد غدٍ في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، وينتظر اكتمال صفوف الفريق عقب عودة الخماسي الدولي مع المنتخب الوطني محمد الشامسي ومحمود خميس ومحمد برغش وطحنون الزعابي وعبد الله حمد، إضافة إلى عمر خريبين من منتخب بلاده، ومنصور الحربي لاعب المنتخب الأولمبي.

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