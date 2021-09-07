جليل معاشو بصفوف يد النصر

المصدر: دبي - فائز بجبوج

انضم الشاب الجزائري عبد الله الجليل معاشو إلى صفوف فريق كرة اليد بنادي النصر للموسم الجديد كلاعب بفئة المحترفين، لينضم إلى المحترف من أبناء المواطنات اللاعب حسين مرتضى.

ويشكل المحترفان الجديدان دعامة لفريق العميد الذي يضم كوكبة من اللاعبين بقيادة شهاب غلوم، إلى جانب العديد من العناصر الشابة التي يقودها الجهاز الفني الوطني المكون من المدرب سعيد محمد، ومساعده محمد البلوشي، مع مشرف اللعبة عبد الكريم محمد.

ويحظى الفريق، كغيره من فرق القلعة الزرقاء، بدعم من إدارة النادي، وبمتابعة دؤوبة من شركة النصر للألعاب الرياضية، بقيادة عبد الرزاق الهاشمي، ونائبه العقيد مروان سنكل.

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