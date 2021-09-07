نسور قاسيون تخطف نقطة ثمينة من الأبيض الإماراتي

المصدر: دبي- العوضي النمر

خطفت نسور قاسيون نقطة ثمينة من الأبيض الإماراتي، بالتعادل بهدف في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم بإستاد عبد الله الثاني في القويسمة بالعاصمة الأردنية عمان، في انطلاقة الجولة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 202.

بدأ منتخبنا الوطني بالتسجيل عن طريق علي مبخوت بعد 12 دقيقة، وأدرك البديل محمود البحر التعادل لمنتخب سوريا في الدقيقة 64، من خط دفاعي، ليرتفع رصيد الأبيض إلي نقطتين ويحصد المنتخب السوري أول نقطه له، ويتصدر المنتخب الكوري قمة المجموعة الأولى بعد فوزه أمس علي لبنان بهدف.

ضغط المنتخب السوري في بداية المباراة، إلا أن هجمات الأبيض المرتدة شكلت خطورة على المرمي السوري، ومنها سجل علي مبخوت هدف التقدم للأبيض بعد 12 دقيقة، مما أربك صفوف الأحمر السوري لبعض الوقت، ولكنه عاد وتماسك سعيا للعودة للمباراة، مما شكل عبئ علي دفاع الأبيض الذي ارتبك افراده كثيراً وتعددت الأخطاء الفردية، حتى استغل اللاعب البديل محمود البحر واحدة منها وسجل هدف التعادل، ليفقد الأبيض 4 نقاط في مباراتين.

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