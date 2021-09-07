الأبيض الأولمبي يهزم العراق بهدفين في ختام معسكر الفجيرة

المصدر: وام

تغلب منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم على شقيقه العراقي بهدفين لهدف في المباراة الودية الثانية التي جرت أمس على ستاد نادي الفجيرة في ختام معسكره الداخلي، ضمن برنامج الإعداده للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022، والتي ستلعب مبارياتها في شهر أكتوبر المقبل بالدولة، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات عُمان والهند وقيرغيزستان.

وسجل هدفي منتخبنا خالد البلوشي في الدقيقة 9 من ركلة جزاء، وعبدالله النقبي في الدقيقة 44.

وكانت المباراة الودية الأولى التي جرت يوم السبت الماضي قد انتهت لصالح الأبيض الأولمبي بأربعة أهداف مقابل هدف، سجل أهداف المنتخب سعيد الكعبي وماجد راشد ومروان فهد وعبدالله النقبي.

وشارك في التجمع 25 لاعباً هم عيسى الهوتي وسالم خيري وراكان وليد ورائد البلوشي وخلفان النوبي وأحمد محمود وعبدالله سلطان وأحمد فوزي وعبدالله إدريس وراشد سالم وعمر سعيد ومروان فهد وعبدالله النقبي وسعيد عبيد وماجد راشد وعيد خميس وسعيد سليمان ومحمد عباس وخالد البلوشي وحسين مهدي وعبدالله أنور ومانع عايض ومنصور الحربي ويوسف المهيري وفارس خليل.

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