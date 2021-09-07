كايو.. ترقب للظهور الأول مع الشارقة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

يترقب البرازيلي كايو لوكاس الظهور الأول هذا الموسم مع فريقه الشارقة، مساء الجمعة المقبل، في الجولة الثالثة لدوري أدنوك في المباراة التي تجمع الشارقة بضيفه الوصل، ويطغى طابع الحماس على عودة كايو للمشاركة في هذه المباراة بعد الغياب الطويل عن المباريات الرسمية مع فريقه منذ شهر رمضان الماضي في تصفيات دوري أبطال آسيا، حيث فرض عليه قرار الإيقاف الآسيوي الغياب في أول جولتين من دوري أدنوك.

ورغم غيابه الطويل منذ نهاية الموسم الماضي، مروراً بانطلاقة الموسم الحالي، إلا أن استعداد كايو لوكاس يبدو أكثر من جيد من خلال مشاركته في جميع المباريات الودية التي خاضها الشارقة استعداداً للموسم الحالي، وزاد على ذلك ارتياحه الكبير بعد إتمام الشارقة صفقة انتقاله كلاعب حر من ناديه البرتغالي.

وحرص الجهاز الفني للشارقة بقيادة المدير الفني عبد العزيز العنبري على تجهيز كايو لوكاس بشكل خاص، واضعاً في اعتباره الغياب عن مباراتي اتحاد كلباء والظفرة في أول جولتين وتوقف الدوري بعدهما لمدة أسبوعين، حيث خاض الفريق مباراة ودية خلال فترة التوقف مع فريق دبا، كان التركيز فيها واضحاً على كايو لوكاس الذي ارتدى شارة القائد في غياب شاهين عبد الرحمن، ووقف العنبري على جاهزيته البدنية التي كانت في وضع مثالي.

وارتفعت معنويات كايو لوكاس أكثر بعد نجاح الفريق في تحقيق العلامة الكاملة في أول مباراتين، الشيء الذي انعكس إيجاباً على استعداداته في الأيام الماضية.

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