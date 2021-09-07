عبد الله علي: العين بلا إصابات

المصدر: العين - طلحة عبدالله

بعد راحة قصيرة 24 ساعة منحها المدرب الأوكراني ريبروف، للاعبي الفريق، يعود العين اليوم لتحضيراته الميدانية استعداداً للمواجهة المرتقبة التي تجمعه بفريق نادي بني ياس السبت على ملعب الأخير لحساب الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، إذ يتطلع الفريق البنفسجي لمتابعة انتصاراته والبقاء في الصدارة بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية على خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدف، والإمارات بهدفين من دون مقابل، واستمرت تحضيرات الفريق في الفترة الأخيرة وسط إشادة من عبدالله علي، مشرف الفريق الأول والرديف بجهود اللاعبين.

استعداد

وكان العين تابع استعداداته في فترة التوقف من دون اللاعبين المرتبطين بالمنتخبات الوطنية، وهم ثلاثي منتخبنا الوطني، أحمد برمان وبندر الأحبابي وكايو كانيدو، إلى جانب التونسي ياسين مرياح، والتوغولي، لابا كودجو، بالإضافة إلى لاعبي منتخبنا الوطني الأولمبي خالد البلوشي ومحمد عباس، فيما استدعى المدرب عدداً من لاعبي الفريق الرديف للانخراط في التدريبات.

لا إصابات

وأكد عبدالله علي، مشرف الفريق الأول والرديف، عدم وجود أي إصابات جديدة وسط صفوف اللاعبين، مبيناً أن اللاعب الصربي أندريا رادوفانوفيتش، يتابع برامجه العلاجية تحت إشراف طبيب الفريق، وأشاد بجهود جميع اللاعبين والتزامهم وانضباطهم في فترة التحضيرات الأخيرة، التي تخللتها تقسيمتان وديتان أمام فريق تحت الـ21 سنة، وفريق يونايتد سبورت.

جهوزية

وقال: «في فترة التوقف الحالية، وقف مدرب الفريق على مدى جهوزية جميع اللاعبين المؤهلين لدخول قائمة الفريق في المباريات الرسمية في الاستحقاقات المقررة على الفريق في الموسم الحالي والذين استدعاهم أخيراً من الفريق الرديف، وكان هناك انسجام عالٍ ظهر عليه اللاعب المغربي سفيان رحيمي مع زملائه بالفريق بعد انضمامه أخيراً للفريق».

وأضاف: «السياسة التي تعتمدها شركة نادي العين لكرة القدم، قائمة على تعزيز مبدأ التواصل بين جميع القطاعات بداية بالفريق الأول والرديف مروراً بالأكاديمية وصولاً لمدرسة الكرة، وتدعم خطط النادي الاستراتيجية الرامية لتحقيق أهدافه وإسعاد جماهيره، واهتمام مدرب الفريق الأول بمتابعة مباريات الرديف منذ بداية الموسم الحالي من المؤشرات الإيجابية، التي تمنح اللاعبين الدافع لتقديم أفضل ما لديهم».

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