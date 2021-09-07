التيمومي: الفجيرة استفاد من التعادل الودي مع العروبة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد محمد عبد الله التيمومي مدرب الفجيرة، استفادة فريقه من المباراة الودية التي خاضها أمام العروبة وانهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1 ، على الرغم من خوض العروبة، أحد فرق دوري المحترفين، للمواجهة بعدد من اللاعبين البدلاء، لافتاً إلى أن شباب الفجيرة استفادوا كثيراً من فترة المعسكر الداخلي، التي أقيمت في دبي، فضلاً عن خوض عدد من المباريات، أبرزها مواجهة المنتخب اللبناني والعربي والعروبة.

وذكر المدرب أن إدارة النادي، قامت بتدعيم الصفوف بعدد من الأسماء التي سيكون لها شأن كبير خلال الموسم الجاري، متمنياً أن يكون اللاعبون عند حسن ظن جماهيرهم. ونوه بالتعاقد مع الثلاثي مايد راشد والمدافع محمد خميس وخالد غلوم لاعب الوسط، وهناك اتجاه قوي لتدعيم الصفوف باللاعب يعقوبو، والذي سيكون في خانة الأجنبي الثاني، بعد انضمام المهاجم العراقي مصطفى محمود لصفوف الذئاب.

ملعب الذئاب

ولفت التيمومي إلى خوض فريقه لكافة مباريات المجموعة الثانية على ملعبه، بعد اعتذار أندية العربي والذيد ورأس الخيمة عن استضافة مباريات تمهيدي الكأس، لاستمرار أعمال الصيانة بهذه الأندية، ولذلك، فإن الفرصة ستكون كبيرة للذئاب للترقي عن هذه المجموعة، وخطف بطاقة الصعود لدور الـ 16 من مسابقة الكأس الغالية.

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