250 ألف درهم غرامة على صنقور

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، خلال اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، تغريم عبد العزيز صنقور لاعب شباب الأهلي، 250 ألف درهم، لتوقيعه على عقدين لناديين مختلفين، حيث قام اللاعب بالتوقيع لشباب الأهلي، بعد الوحدة، بوصفه لاعباً حراً، وهو ما أدخله في مشكلة قانونية، بسبب الإخلال بالعقود من خلال التوقيع لناديين.

وتنص المادة 61 من لائحة الانضباط، على أن كل من يوقع عقد احتراف لأكثر من نادٍ عن ذات الفترة، يحال إلى لجنة الانضباط، وتوقع عليه عقوبات الإنذار الخطي، وعقوبة مالية لا تزيد على 250 ألف درهم.

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