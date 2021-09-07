دييغو.. عودة «صائد» الشباك

المصدر: دبا - محمد فضل

استعاد البرازيلي دييغو سيلفا مهاجم فريق الإمارات السابق ودبا الفجيرة الحالي ذاكرة التهديف مع فريقه الجديد في المباريات الودية الأخيرة، تمهيداً لمرحلة التألق المتوقعة في الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى، وذلك في إعادة إلى مشهد السنوات التي شهدت وجوده مع دبا الفجيرة، حيث كان بوابته الأولى في «دورينا» قبل أن ينتقل إلى نادي الإمارات، ويخوض معه التحدي الخاص بالصعود الذي تحقق الموسم الماضي.

ولم يفوت مسؤولو دبا الفجيرة فرصة التعاقد مع اللاعب دييغو مجدداً، رغم وجود 3 فرق وضعته ضمن اهتمامها في الفترة السابقة.

وبات دييغو أمام إنجاز جديد في حال نجح بتحقيق حلم «النواخذة» في العبور إلى المحترفين، رغم أجواء التحدي التي تنتظر الفريق في موسم يحمل جميع الاحتمالات، خاصة مع زيادة عدد الفرق إلى 16 في الموسم الحالي، الأمر الذي يؤدي إلى درجة كبيرة من الإثارة في جميع المباريات.

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