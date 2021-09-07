علي سالمين: علينا القتال لتعزيز حظوظنا لبلوغ النهائيات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أشار علي سالمين لاعب منتخبنا الوطني، أن التركيز منصبّ على مباراة اليوم أمام المنتخب السوري، تكتسب أهمية كبرى، خاصة أنها خارج الأرض، ونسعى للخروج بنتيجة إيجابية، نعوض بها نتيجة المباراة الأولى أمام لبنان.

ولفت سالمين إلى أن مشوار التصفيات لا يزال طويلاً، وقال: أدينا مباراة واحدة فقط، وتبقت لنا تسع مواجهات، هناك 27 نقطة لا تزال بالملعب، علينا القتال من أجل حصد ما نستطيع منها، لتعزيز حظوظنا في بلوغ نهائيات المونديال.

وأكد لاعب منتخبنا الوطني، أن جميع اللاعبين في أعلى درجات الجاهزية لخوض مباراة اليوم، وبذل الغالي والنفيس، من أجل إسعاد عشاق الكرة الإماراتية، مشدداً على أن لاعبي المنتخب، يسعون بكل ما يملكون، لتحقيق حلم التأهل الذي طال انتظاره.

وأوضح سالمين أنهم يدركون قوة وخطورة المنتخب السوري، وهو ما يتطلب مزيداً من التركيز والالتزام للتفوق عليه، والعودة بنقاط المباراة. وأضاف: نحترم كل المنتخبات المنافسة في المجموعة، ونتعامل معها جميعاً بذات الاهتمام والجدية، ونسعى للخروج بنتيجة إيجابية من كل مباراة نخوضها.

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