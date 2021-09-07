بندر الأحبابي: ثقتنا بأنفسنا كبيرة وهدفنا إسعاد جمهورنا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد لاعب منتخبنا الوطني بندر الأحبابي، أنه وزملاءه قادرون على إنجاز المطلوب، وإسعاد الجماهير الإماراتية من خلال تحقيق نتائج تعزز حظوظ الأبيض في التأهل إلى نهائيات المونديال، مشيراً إلى أن ثقة نجوم المنتخب بأنفسهم كبيرة، ولم تتأثر مطلقاً بنتيجة المباراة الأولى أمام لبنان.

وأوضح الأحبابي، أن ما حدث في مباراة لبنان أصبح من الماضي، وأنهم لا يفكرون فيها إلا من باب الاستفادة من دروسها، مبيناً أن الجميع حولوا تركيزهم للقاء المقبل في مواجهة سوريا، وسيقدمون كل ما يملكون من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تكون بمثابة تعويض عن النقطتين اللتين فقدهما المنتخب في المباراة الأولى.

وقال: لدينا الخبرة الكافية للتعامل مع كل الظروف، والتغلب على كافة التحديات، وسنسعى بكل ما نملك للخروج بنتيجة إيجابية تدعم موقفنا في المجموعة، وندرك أن المهمة ليست سهلة، لكننا عازمون على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

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