مارفيك: راض عن التحضيرات.. و«محبط» من ملعب المباراة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وصف الهولندي فان مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني، التحضيرات الخاصة بمباراة اليوم أمام سوريا بالجيدة، معرباً عن ارتياحه لسير الاستعدادات، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يحرص على تجهيز كل العناصر، ويعمل على تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.

وعبر مارفيك خلال حديثه في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، عن إحباطه من حالة ملعب المباراة، وقال: كنا نعلم بأن الملعب لن يكون جيداً، لكن نحن محترفون وعلينا التعامل مع كل الظروف مهما كانت.

وتحدث المدرب عن المباراة الأولى أمام لبنان، لافتاً إلى أن الإمارات تفوق على منافسه، طوال زمن اللقاء وكان الطرف الأفضل، مضيفاً أن نتيجة المباراة لم تكن جيدة بالنسبة له، لأن المنتخب لم يتمكن من التسجيل رغم الفرص العديدة التي أتيحت للاعبين.

وجدد المدرب ثقته في اللاعبين، وقال: كلي ثقة في قدرتنا على التعويض، في الغالب لا أعلق على مستويات المنتخبات المنافسة، أحترم منتخب سوريا كثيراً، وأعلم أنه قوي من الناحية البدنية، ويملك الفرصة للمنافسة في هذه المجموعة.

نتيجة

من جانبه، وعد علي خصيف حارس مرمى نادي الجزيرة ومنتخبنا الوطني الأول، بتقديم كل ما يملك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب السوري في مباراة اليوم، التي تجمع المنتخبين بإستاد الملك عبد الله الثاني بالعاصمة الأردنية عمان.

وأكد خصيف خلال حديثه في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، أن جميع اللاعبين يدركون أهمية المواجهة وضرورة تحقيق نتيجة تضع الأبيض في مركز جيد في المجموعة، وتجعله منافساً قوياً على بطاقة العبور للمونديال.

مؤكداَ جاهزية المنتخب لخوض اللقاء، مبيناً أن جميع اللاعبين في روح معنوية عالية، وأنهم عازمون على القتال بقوة طوال التسعين دقيقة، ولن يدخروا أي جهد في سبيل تحقيق نتيجة تسعد جمهورنا. وحول أهمية المباراة قال خصيف: مواجهة سوريا مهمة للغاية، نحن مطالبون بالحصول على نتيجة إيجابية تضع منتخبنا في قلب المنافسة.

اجتماع

على جانب آخر، يرتدي منتخبنا الوطني الزي الأبيض الكامل، فيما يلعب المنتخب السوري بالزي الأحمر الكامل، جاء ذلك خلال الاجتماع الفني الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بحضور مراقب المباراة وممثلي المنتخبين.

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