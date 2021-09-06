كثرة الجاهزين تضع مدرب العين في مأزق

المصدر: العين - طلحة عبد الله

يواجه مدرب العين مأزقاً في اختيار تشكيلة الفريق خلال الموسم الجاري بسبب تواجد عدد كبير من اللاعبين الذين يلعبون بصفة أساسية في المركز نفسه بكل الخطوط، خصوصاً في الدفاع والأجنحة، وذلك بعد عودة الذين غابوا بالفترة الأخيرة لأسباب متباينة، فضلاً عن الانتدابات التي نفذتها شركة كرة القدم باستقدام 6 لاعبين جدد يلعبون في مركزي الدفاع والجناح وهم جوانكا، وسفيان رحيمي، وسلطان الشامسي، وسعيد أحمد، في مركز الجناح، وكوامي أتون، وياسين مرياح في مركز الدفاع.

وسيتعين على المدرب الأوكراني، سيرجي ريبروف، تثبيت أربعة مدافعين أساسيين من بين 10 مدافعين متخصصين تتقارب مستوياتهم إلى حد كبير وهم، محمد أحمد، ياسين مرياح، سعيد جمعة، أريك انتوني، أكوامي اتون، سعيد المنهالي، سالم عبد الله، محمد شاكر، رافائيل بيريرا، أحمد جمال، إلى جانب بندر الأحبابي، وسعيد أحمد.

ويتواجد 11 لاعباً يلعبون في الجناحين الأيمن والأيسر، وهم كايو كانيدو، وسفيان رحيمي، وبندر الأحبابي، وسعيد أحمد، وجمال معروف، جوانكا، سلطان الشامسي، محمد خلفان، أريك انتوني، جوناتاس، ريان يسلم، وفي ظل وجود كايو كانيدو، وانضمام المغربي سفيان رحيمي، سيجد المدرب نفسه أمام أزمة حقيقية في الاختيار الأمثل، في ظل ترقب جماهير العين لتشكيلة قادرة على تحقيق التطلعات.

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