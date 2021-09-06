علي عباس: لا نستعجل في الحكم على النصر

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

أكد علي عباس لاعب منتخبنا الوطني والنصر سابقاً أن خسارة العميد غير المتوقعة من عجمان في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة لا يمكن أن تستبعده من المنافسة على لقب الدوري، موضحاً أنها جاءت في الوقت المناسب لتعيده إلى الطريق الصحيح وأنه واثق من قدرة الفريق على استعادة ثقة جماهيره بعدما نجح في التدارك في الجولة الثانية وفاز على العروبة بخماسية دون رد.

وأشار إلى أن الوقت مازال مبكراً للحكم على قدرات الفريق وهو يملك كل الإمكانيات التي تجعله أحد المرشحين للمنافسة على اللقب بشكل كبير ولكن الفوز به يظل في علم الغيب.

وأضاف نجم العميد السابق: النصر لعب نهائيين الموسم الماضي وكان منافساً على اللقب حتى الجولات الأخيرة وهو يملك حالياً الإمكانيات نفسها التي تجعله أحد المرشحين في ظل الاستقرار الفني والإداري، ولا يمكن أن نستبعده بسبب خسارة واحدة ويجب أن لا نستعجل في الحكم عليه ولا نجعله تحت الضغط، فهو يحتاج أن ندعمه أكثر فأكثر واستعادة الثقة ثم ستأتي النتائج الجيدة.

وتابع قائلاً: أعتقد أن خسارة عجمان جاءت في الوقت المناسب حتى تعيد الفريق إلى الطريق الصحيح، الانطلاقة بفوز لا يعني أن الفريق سيكون منافساً والخسارة لا تعني أنه غير معني بها، الحكم في النهايات وليس في البدايات، لذا النصر يحتاج إلى الدعم في الوقت الحالي.

تأثير

وقلل علي عباس من الـتأثير السلبي لانتقال محمود خميس إلى الوحدة على دفاع النصر، مشيراً إلى أن الفريق لا يقف على لاعب واحد وأن محمود خميس قدم الكثير للعميد خلال المواسم الطويلة التي قضاها معه، وكان يجب إيجاد البديل المناسب له خصوصاً أنه تقدم في العمر وبات خروجه من الفريق مسألة وقت، وله كل التقدير على ما قدمه.

وتوقع علي عباس أن يكون المستوى الفني لدوري أدنوك للمحترفين أقل من الموسم الماضي بسبب التوقفات العديدة التي ستشهدها المسابقة بحكم مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب وتصفيات كأس العالم، مشيراً إلى أن هناك 4 أندية ستتنافس على اللقب وهي شباب الأهلي والشارقة والعين والنصر.

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