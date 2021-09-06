الأهلي يتحرك قضائياً ضد الإعلامي إبراهيم عيسى

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، تحريك دعوى قضائية ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، الذي ينتمي إلى نادي الزمالك، لانتقاده الشعار الشهير للقلعة الحمراء، وهو «الأهلي فوق الجميع»، ووصفه بالشعار النازي.

وطلب مجلس إدارة الأهلي من لجنة الشؤون القانونية في النادي، مراجعة إحدى حلقات برنامج «حديث القاهرة» لإبراهيم عيسى، والتي فيها أبدى اعتراضه على شعار «الأهلي فوق الجميع» الذي يردّده محبو النادي الأحمر، ووصفه بأنه تعبير استعلائي نازي مقتبس من شعار ألمانيا فوق الجميع، حيث طلب المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة ضده.

فيما انتقد سعد شلبي، القائم بأعمال المدير التنفيذي بالنادي الأهلي، ما قاله عيسى، وقال: أحد الإعلاميين قام بتوجيه مصطلح في غاية القسوة والصعوبة ولا يتم استخدامه لكونه مجرَّم دولياً، وهو أن النادي الأهلي وجماهيره وأعضاءه نازيون. هذا مصطلح يشير إلى أن هناك شيئاً ما في النفوس.

ولفت شلبي إلى أن شعار «الأهلي فوق الجميع» يستخدم منذ أيام الراحل صالح سليم، وتم توضيحه غير مرة عن طريق القنوات الرسمية للنادي وكل مسؤوليه، وهو يعني أن الأهلي فوق الجميع من أبنائه وأعضائه وجماهيره، مصلحة الأهلي أولاً قبل المصالح الشخصية. وعدّ شلبي أن ما قيل تجاوز في حق الدولة المصرية قبل الأهلي وجماهيره، لأن مصر معروفة في العالم أنها مركز الوسطية والاعتدال.

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