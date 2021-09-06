ولي عهد الفجيرة يستقبل بطل العالم في الملاكمة

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الملاكم العالمي البريطاني أمير خان بطل العالم بالملاكمة، الذي قدم للسلام على سموه بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

واستمع سمو ولي عهد الفجيرة، إلى شرح مفصل عن أبرز المشاركات الدولية التي خاضها الملاكم أمير خان خلال مسيرته الرياضية والتي تم تتويجها بحصوله على لقب بطولة العالم مرتين، مشيداً بالمستوى الرفيع الذي ظهر به في معظم مبارياته الرياضية متمنياً له التوفيق والاستمرار في تحقيق المزيد من الجوائز العالمية.

وقدم الملاكم العالمي البريطاني أمير خان الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي على الاستقبال الذي حظي به، مشيراً إلى دعم سموه الدائم لرياضات القوة البدنية، وتعزيز ثقة اللاعبين في إمارة الفجيرة في الوصول إلى منصات التتويج العالمية.

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