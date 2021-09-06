أحمد الكعبي: مصفوت قادر على المنافسة

المصدر: (مصفوت – محمد فضل)

أكد أحمد سعيد الكعبي رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت أن ملعب الفريق بات جاهزاً لاستقبال المباريات اعتباراً من التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة، التي تنطلق في العاشر من الشهر الجاري، بعد أن أوقعت القرعة فريق «القناصة»، ضمن فرق المجموعة الثالثة، التي تعد الأقوى على مستوى المجموعات الأربع، إذ تضم كلاً من: حتا ودبا الحصن والرمس، موضحاً أن مصفوت قادر على منافسة فرق الهواة، وسيظهر بشكل مغاير هذا الموسم.

وأشار الكعبي لـ«البيان الرياضي» إلى أن ملعب مصفوت سيستضيف مباراتنا أمام الرمس في الجولة الأخيرة، على أن يلعب الفريق خارج قواعده أمام دبا الحصن وحتا، وذلك حسب شروط لائحة المسابقة.

وفي ما يتعلق بأخر صفقات النادي فقد ضم الفريق اللاعب الدولي السابق عيسى سانتو قادماً من حتا في صفقة انتقال حر، وكان الجهاز الفني قد ضم عدداً من اللاعبين من أصحاب الخبرات مثل اللاعبين حسن أمين وإسماعيل المعيني وعبد الله الجمحي والحارس محمد عثمان باروت إلى جانب الثنائي البرازيلي برونو دانيال وكارلوس البرتو.

ونوه رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت باستفادة لاعبي فريقه من المعسكر الخارجي، الذي أقيم في صربيا بعد أن خاض الفريق عدداً من التجارب، وضع من خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبد الغني المهري خطة اللعب، التي سيخوضها بها مباريات الموسم الكروي الجديد، والذي سينطلق بعد أيام بتمهيدي مباريات مجموعات كأس رئيس الدولة.

وأوضح الكعبي أن دوري الدرجة الأولى سيكون غير هذا الموسم في أعقاب انضمام 5 أندية إلى قائمة المسابقة، ما يعني احتدام التنافس بين الفرق الـ 16 التي يتشكل منها دوري الهواة.

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