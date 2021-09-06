العماني أحمد الكاف يدير مواجهة الإمارات وسوريا

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

يقود الحكم العماني أحمد الكاف، مباراة الأبيض مع سوريا، في منافسات الجولة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، ويعاونه المساعد الأول أبو بكر سالم العمري، والمساعد الثاني راشد حامد علي الغيثي، وسيكون الحكم السعودي تركي مخمد الخضير، حكماً رابعاً.

ويدير تقنية الفيديو الحكم السنغافوري محمد تقي، ويساعده التايلاندي سيفاكورن بو اودوم. ويقيم الحكام، هاكان اناز من أستراليا، ويراقب المباراة مانيكام سوبرامانيان من ماليزيا، والمسؤول الطبي يحيى المحارمي من الأردن، ومسؤول أمن المباراة يوسف سعود سالم الهاشمي من البحرين، وممثل الاتحاد الآسيوي كيم كينغريل من كوريا الجنوبية.

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