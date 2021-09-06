لاعبونا يتعهدون ببذل أقصى جهد لتحقيق الفوز

المصدر: دبي - العوضي النمر

تعهد لاعبو منتخبنا الوطني ببذل أقصى جهد وزيادة تركيزهم، سعياً لتحقيق الفوز على المنتخب السوري لتعويض نتيجة التعادل أمام لبنان في الجولة الأولى، بعد أن تأثر اللاعبون بجملة رئيس اتحاد الكرة لهم حينما قال: جمهوركم يُحبكم ويتطلع إلى رؤيتكم مع منتخبات العالم الكبيرة في نهائيات كأس العالم، وهذه المهمة تتطلب تضحيات كبيرة وعدم التنازل عن الحلم مهما كانت الصعوبات.

ووعد اللاعبون في لقاء الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة معهم في التدريب الأخير للمنتخب قبل التوجه للأردن، إذ جاء لقاء رئيس اتحاد الكرة مع اللاعبين مثمراً للغاية وساهم في ارتفاع معنويات اللاعبين وزيادة الثقة لديهم قبل لقاء سوريا، حيث جدد الشيخ راشد بن حميد الثقة باللاعبين والجهاز الفني، وطالب الجميع بطي صفحة مباراة لبنان وببذل مزيد من الجهد سعياً لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة أمام سوريا يوم غد.

وظهرت جدية اللاعبين وإصرارهم على تعويض نتيجة مباراة لبنان والسعي لإسعاد جمهورهم الغاضب من التعادل، في مرانهم مساء أمس في العاصمة الأردنية، إذ ظهرت الجدية في الأداء والرغبة القوية في الظهور المتميز في المباراة.

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