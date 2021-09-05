أمل جمال تشارك في إدارة نهائي كأس العرب للسيدات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عيّنت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم الحكم المساعد الدولي أمل جمال ضمن طاقم تحكيم نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات السيدات الذي يجمع منتخبي الأردن وتونس غداً باستاد المقاولون العرب في مصر، ويضم طاقم التحكيم كلاً من حكم الساحة شهندا المغربي «مصر»، ومساعد أول هبة سعدية «فلسطين»، والحكم الرابع دموع بكار «لبنان».

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم اختار حكم الساحة الدولي خلود الزعابي، وحكم مساعد أول أمل جمال ضمن الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباريات البطولة في نسختها الثالثة، وشاركت خلود الزعابي كحكم رابع في مباراة تونس ولبنان، كما شاركت بالصفة ذاتها مع أمل جمال «مساعد ثانٍ» ضمن طاقم تحكيم مباراة الجزائر وفلسطين، وفي ختام دور المجموعات كُلفت الدوليتان خلود الزعابي «حكم ساحة» وأمل جمال «مساعد أول» ضمن طاقم مباراة لبنان والسودان في ختام دور المجموعات.

وأشادت لجنة الحكام بالأداء التحكيمي الجيد للحكمتين الدوليتين خلال مشاركتهما في الأدوار التمهيدية بالبطولة، متمنية كل التوفيق لحكمتنا الدولية أمل جمال في مباراة الغد ومواصلة تقديم صورة مشرّفة تليق بسمعة التحكيم الإماراتي في المسابقات العربية والإقليمية والقارية والدولية.

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