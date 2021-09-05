الفجيرة يضم النيجيري إيمانويل والبرازيلي لوكاس

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

أعلن نادي الفجيرة عن تعاقده مع الثنائي النيجيري إيمانويل «مدافع»، والبرازيلي لوكاس «خط الوسط»، ضمن خانة «المقيمين»، وانضم اللاعبان رسمياً لتدريبات «الذئاب»، بقيادة المدرب الوطني محمد التيمومي.

ويخوض الفريق مباراته الأولى 10 أكتوبر أمام الذيد، ضمن فرق المجموعة الرابعة بتمهيدي الكأس الغالية، والتي تضم الذيد والعربي ورأس الخيمة، وكان الفجيرة ضم قبل أيام المهاجم العراقي مصطفى محمود لاعب الزوراء السابق.

من ناحية أخرى عين مجلس إدارة نادي الإمارات سالم الخابوري لاعب «الصقور» مديراً لفريق 17 سنة لكرة القدم.

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