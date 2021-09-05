حسين سهيل: مواجهة النصر صعبة و«العميد» يمتلك فريقاً قوياً

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تعادل الجزيرة والظفرة سلبياً في المباراة الودية، التي جمعتهما، مساء أول من أمس السبت، باستاد محمد بن زايد بأبوظبي، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف دوري أدنوك للمحترفين، وحرص مدربا الفريقين الهولندي مارسيل كايزر، والسوري محمد قويض على منح الفرصة لأكبر عدد من العناصر في المباراة، للوقوف على مدى جاهزيتهم الفنية والبدنية كونها بروفة أخيرة قبل العودة لمباريات دوري المحترفين. ويحل الظفرة الذي تلقى خسارتين في الجولتين الأولى والثانية ضيفاً على فريق الإمارات الجمعة المقبل، في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، فيما يستضيف الجزيرة نظيره النصر في قمة من العيار الثقيل.

تجربة

من جهته، وصف حسيل سهيل مدير فريق الجزيرة الودية بـ«التجربة الجيدة للغاية» منح خلالها المدير الفني الفرصة لتجهيز جميع اللاعبين، وبالأخص الثنائي الأجنبي البرازيلي جواو فيكتور سا، والمالي عبد الله ديابي اللذين انضما للفريق قبل بداية الدوري بأيام، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يجهز اللاعبين من أجل الوصول لأفضل مستوى من الجاهزية الفنية والبدنية، للمشاركة في المباريات الفترة المقبلة، وأضاف: إن فترة التوقف كانت جيدة في منح الوقت للأجانب الجدد للتأقلم على الأجواء، إضافة إلى تجهيز العناصر الشابة، التي تم تصعيدها من الأكاديمية.

مواجهة

وعن المواجهة المرتقبة التي تجمع الجزيرة والنصر في الجولة الثالثة السبت المقبل، أوضح أن المباراة صعبة على الفريقين خصوصاً أن النصر فريق قوي للغاية برغم الخسارة المفاجئة، التي تعرض لها في الجولة الأولى أمام عجمان إلا أنه تدارك الوضع، مشيراً إلى أن الفريق سيواصل تحضيراته حتى اكتمال الصفوف بعودة اللاعبين الدوليين. وقال: النصر من الفرق التي أرى أنها مرشحة بقوة هذا الموسم للمنافسة على البطولات، حيث يمتلك عناصر مميزة وجهازاً فنياً كفؤاً، ولكننا نفكر في النقاط الثلاث وحصد الفوز، خصوصاً بعد التعادل مع كلباء في الجولة الماضية رغم أنها بمثابة نقطة إيجابية في ظل ما يقدمه فريق كلباء منذ الموسم الماضي، مؤكداً أن الجزيرة يسعى للقتال على نقاط كل مباراة من أجل المنافسة، مشدداً على أن الفوز بالدوري أصبح من الماضي وللتاريخ، ونركز على الموسم الجديد للاحتفاظ باللقب.

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