العنبري استفاد من درس أبطال آسيا 2020

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الضوء على أبرز المدربين في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا 2021، واختيار 8 مدربين نجحوا في قيادة فرقهم لبلوغ الأدوار الإقصائية لهذا العام، ومنهم المدرب الإماراتي عبد العزيز العنبري، وطالب الاتحاد الآسيوي، القراء بالمشاركة في التصويت للمدرب الأبرز برأيهم حتى يوم الخميس المقبل.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، أن العنبري حقق مع فريقه الشارقة، نسبة فوز 50% في مبارياته بدوري أبطال آسيا، وبمعدل 1.5 هدف مسجل، وهدف واحد معدل أهداف مستقبلة في المباراة، ونوه إلى أن العنبري ولاعبيه، تعلموا من التجربة المؤلمة في نسخة العام الماضي، بعدما تلقوا هزيمة ثقيلة بنتيجة 0-4 على يد بيرسيبوليس الإيراني في الجولة السادسة الأخيرة، ليودع البطولة الماضية، بعد أن احتل المركز الأخير في المجموعة، وبفارق نقطتين فقط عن المركز الثاني، وبعدما كان الفريق قريباً من دور الـ16.

وبيّن الاتحاد الآسيوي، أن هذا العام، لم يكن هناك مثل هذا الحزن، لأن لاعبي المدرب العنبري تعلموا الدرس هذه المرة، وأكدوا تأهلهم في الوقت المناسب، ونوه إلى إنه قبل نسخة هذا العام، وصل بطل الدوري الإماراتي 2018-2019، إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا عام 2004، حيث خرج على يد سيونغنام في ربع النهائي، وأن العنبري يأمل أن يكرر على الأقل إنجاز عام 2021.

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