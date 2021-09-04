«الأبيض» الشباب يخسر تجربته الأولى أمام الكويت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

خسر منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2003 أمام شقيقه منتخب الكويت بهدفين لهدف في المباراة الودية الأولى التي جرت أول من أمس على ملعب ذياب عوانة بدبي ضمن معسكره الداخلي باتحاد الكرة في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب بمدينة البصرة العراقية نوفمبر المقبل.

سجل هدف منتخبنا الوطني اللاعب صالح الحوسني في الدقيقة 46.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب تحت قيادة المدرب الإسباني فرانك أورتيغا على مشاركة غالبية اللاعبين خلال شوطي المباراة، ويلتقي المنتخبان مجدداً اليوم في المباراة الودية الثانية على الملعب نفسه.

شهد المباراة عمر يبرودي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وعبد الله سلطان عضو لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وراشد عامر مدير إدارة المنتخبات والشؤون الفنية بالاتحاد.

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