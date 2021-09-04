معتز عبد الله من المستطيل الأخضر إلى استوديو التحليل

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

انضم معتز عبد الله، حارس مرمى منتخبنا الوطني السابق والعين والوحدة والمدرب السابق لفريق غلف هيروز أحد أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، إلى فريق التحليل في قنوات أبوظبي الرياضية، ليعود مرة أخرى إلى إثراء برامج التحليل بعد تجاربه الميدانية السابقة في المستطيل الأخضر، والتي شهدت الكثير من النجاحات المشرفة في مختلف الأوقات والمناسبات.

وتوقفت مسيرة معتز مع فريق غلف هيروز بسبب عدم تطابق وجهات النظر مع إدارة النادي، بعدما قاده بنجاح إلى إنجاز كبير وتاريخي بصعوده إلى مصاف أندية الدرجة الأولى بعد تتويجه بدرع دوري الدرجة الثانية بمستوى فني كبير ومتطور كشف عن قدراته العالية وفكره التدريبي المتقدم.

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