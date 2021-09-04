لاعب غاني يفضل «الآزوري» على «النجوم السوداء»

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

وجد المهاجم الغاني الشاب كيلفين يبواه صاحب الـ 21 سنة نفسه أمام خيارين، اللعب لمنتخب بلده الأصلي أو منتخب إيطاليا التي يحمل جنسيتها، ففي الوقت الذي تم استدعاؤه للعب مع المنتخب الغاني الأول الملقب بـ «النجوم السوداء» للمشاركة معه في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022، كان على موعد مع عرض آخر هو اللعب لمنتخب «الآزوري» في تصفيات أوروبا تحت 21 سنة التي بدأ فيها المنتخب الإيطالي مشواره أمس بمواجهة منتخب لوكسمبورغ، وفضل «كيلفين يبواه» لاعب نادي شتورم غراتس النمساوي في النهاية، الذهاب مع الخيار الثاني وهو تمثيل منتخب إيطاليا بدلاً عن منتخبه الأصلي.

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