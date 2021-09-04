«الأولمبي» يواجه العراق ودياً في الفجيرة الليلة

المصدر: (الفجيرة - البيان الرياضي)

يواجه منتخبنا الأولمبي لكرة القدم في السابعة وربع مساء اليوم باستاد الفجيرة، نظيره العراقي في مباراة ودية ضمن برنامج الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022.

واستعد منتخبنا للمباراة بأداء سلسلة من التدريبات تحت إشراف المدرب الإسباني دينيس سيلفا وبمشاركة 25 لاعباً، وخاض الفريق أول من أمس تقسيمة مع الفريق الأول لنادي حتا بهدف الوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية، وحرص الجهاز الفني على إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين على مدار الشوطين.

وأكد جمال بوهندي مدير المنتخب أن معسكر الفجيرة يأتي استكمالاً لبرنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني والمعتمد من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، وكانت البداية قبل أشهر بتجمعات داخلية وخارجية في البحرين وصربيا، وخاض المنتخب مباريات ودية قوية منها تجربة البرازيل صاحب ذهبية الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وأشار بوهندي إلى أن أداء المنتخب في تطور ويوجد انسجام واضح بين اللاعبين، كما بدأ الفكر التكتيكي للجهاز الفني يظهر بشكل إيجابي على مردود اللاعبين خلال الحصص التدريبية والمباريات، وقال: مواجهة العراق تمثل أهمية كبيرة للمنتخب، خاصة وأن المنتخب العراقي يعتبر من المنتخبات القوية في قارة آسيا.

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