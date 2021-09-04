راشد بن حميد: «الأبيض» قادر على التعويض في مواجهة سوريا

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، أن «الأبيض» قادر على التعويض في مباراته المقبلة أمام سوريا في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وقال: كنا نتطلع إلى تحقيق منتخبنا الفوز على منتخب لبنان في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى ولكننا لم نوفق رغم الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون خلال المباراة، وكل مقومات النجاح كانت متوافرة للمنتخب في التدريبات والتحضيرات، إلى جانب أن المباراة كانت على ملعبنا، وكان لدينا أمل كبير في الفوز، ونتطلع للأفضل في المباريات المقبلة.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة: لم نوفق في مباراة لبنان، ولم يكن لنا نصيب في الفوز، ومع هذا بذل شبابنا جهداً كبيراً في التدريبات والتحضيرات الخاصة بالمباراة، حيث أقام المنتخب معسكراً خارجياً في صربيا ومعسكراً محلياً قبل انطلاقة المباراة، وعموماً اللقاء انتهى، والمهم التركيز على المباراة المقبلة أمام منتخب سوريا، لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقف الفريق في التصفيات، ومنتخبنا يضم كوادر جيدة، ويضم شباباً طموحاً من اللاعبين، ويقوده جهاز فني قدير، قادر على التعامل الجيد مع مباريات التصفيات، ونأمل التعويض وتحقيق نتيجة أفضل في مواجهة سوريا.

السفر للأردن

من ناحية أخرى تغادر الليلة بعثة المنتخب متوجهة إلى العاصمة الأردنية عمان على متن طائرة خاصة استعداداً لأداء المباراة الثانية بالتصفيات الآسيوية أمام منتخب سوريا يوم الثلاثاء المقبل، ويسعى «الأبيض» لتحقيق نتيجة إيجابية تعوض التعادل السلبي أمام لبنان.

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