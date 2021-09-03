النصر يخسر من كلباء ودياً

المصدر: دبي-عدنان الغربي

خسر النصر من اتحاد كلباء بثنائية دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد آل مكتوم بدبي، ضمن استعداداتهما للجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين.

وافتتح التوغولي بينيل ملابا التسجيل لنمور كلباء في الشوط الأول قبل أن يضيف الهدف الثاني من ضربة جزاء في الشوط الثاني.

ودفع الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر بتشكيلة ضمت اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات الماضية وبعض اللاعبين الشباب، وذلك بهدف تعزيز جاهزية الفريق بمختلف عناصره استعدادا لعودة مباريات دوري أدنوك للمحترفين.

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