«الآسيوي» يرشح كودجو للقب الأفضل

المصدر: (كوالالمبور - وام)

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم فريق العين لابا كودجو ضمن أبرز اللاعبين في دوريات غرب آسيا في شهر أغسطس الماضي، ونشر الاتحاد تقريراً موسعاً على موقعه الرسمي متضمناً اختياراته لعدد من الأسماء المهمة التي ساعدت أنديتها في تحقيق نتائج طيبة خلال الشهر الماضي، فاتحاً المجال أمام الجمهور للاستفتاء حولهم بهدف اختيار أفضل لاعب في دوريات غرب آسيا.

وتضم القائمة إلى جانب كودجو، كلاً من أحمد حجازي «اتحاد جدة»، وأندرسون تاليسكا «النصر السعودي»، ومحمود زعترة «الوحدات الأردني»، ويزن النعيمات «سحاب الأردني»، وخالد المبيض «الوحدة السوري».

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