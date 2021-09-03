النصر يلاقي كلباء ودياً اليوم

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

يستضيف النصر اليوم فريق اتحاد كلباء في مباراة ودية باستاد آل مكتوم، ضمن استعداداتهما للجولة الثالثة لدوري «أدنوك للمحترفين» لكرة القدم،

ويخوض النصر المباراة من دون مهاجمه تيغالي بسبب تواجده مع منتخبنا الوطني وريان مينديز الذي التحق بدوره بمنتخب الرأس الأخضر المشارك في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وخسر النصر في الجولة الأولى من عجمان بثلاثية نظيفة قبل أن يحقق فوزه الأول في الموسم على حساب العروبة بخماسية دون رد في الجولة الثانية، بينما خسر كلباء من الشارقة 0 - 1 وتعادل مع الجزيرة سلبياً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز