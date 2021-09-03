العروبة في ضيافة «الإمبراطور» غداً وتعادل الشارقة ودبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يستضيف فريق الوصل في السادسة إلا ربع، غداً بملعبه في زعبيل فريق العروبة في مباراة ودية، ويلعب العروبة بعد غدٍ مع جاره الفجيرة ودياً، ضمن المباريات الإعدادية استعداداً لاستئناف المسابقات المحلية.

من ناحية أخرى تعادل الشارقة ودبا الفجيرة، بهدف لكل منهما في إطار استعدادات الفريقين للاستحقاقات المقبلة، وأحرز البرازيلي لوان بيريرا لاعب الشارقة بالخطأ في مرمى فريقه، بعد أن حاول إبعاد الضربة الثابتة التي نفذها محترف دبا البرازيلي تشيكينهو ليقابلها بيريرا برأسه كرة خدعت حارس الشارقة ماجد مصبح وعانقت الشباك، وأدرك برنارد دوارتي للشارقة بعد مجهود فردي .

وقام مدربا الفريقين بالدفع بعدد كبير من اللاعبين البدلاء بغية الوقوف على مدى جاهزيتهم قبيل المباريات المقبلة، إذ يواجه الشارقة يوم 10 الجاري نظيره الوصل بملعبه فيما يلاقي دبا الفجيرة في نفس اليوم فريق الجزيرة الحمراء العائد حديثاً للمشاركة من جديد مع «الهواة» في افتتاح التصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة في إطار مباريات المجموعة الثانية التي تضم فريقي الحمرية وغلف اف سي .

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