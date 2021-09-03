18 أكتوبر.. «أبيض السيدات» وغوام في افتتاح التصفيات الآسيوية

المصدر: بيشيك - البيان الرياضي

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للسيدات في الهند 2022، والتي تستضيفها العاصمة القيرغيزية بيشكيك في الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر المقبل.

ويستهل منتخبنا للسيدات مشواره بمواجهة منتخب غوام يوم 18 أكتوبر، ويلعب المباراة الثانية أمام منتخب لبنان يوم 21، وفي المباراة الثالثة يواجه منتخب ميانمار يوم 24 من الشهر ذاته، وذلك لحساب المجموعة الرابعة.

وكان الاتحاد الآسيوي قرر استضافة قيرغستان لمباريات التصفيات بدلاً من لبنان، بمشاركة 27 منتخباً بعد انسحاب منتخب تركمانستان من المجموعة الأولى.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني إلى النهائيات التي تقام بالهند خلال الفترة من 20 يناير إلى 6 فبراير 2022.

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