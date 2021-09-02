"أبوظبي الرياضية" تبث مباريات البطولات الآسيوية عبر elife اتصالات

المصدر: البيان

وقعت "أبوظبي للإعلام"، اتفاقية شراكة مع مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، لبث مباريات البطولات الآسيوية لكل مسابقات المنتخبات الوطنية والأندية، والتي تمتلك أبوظبي للإعلام حقوق بثها الحصرية في الإمارات حتى عام 2024.



وستخصص قنوات أبوظبي الرياضية، قناتي «آسيا 1»، و«آسيا 2»، رقم 706 و707 على قائمة قنوات eLife، لبث 1250 مباراة في نقل كامل لكل بطولات الاتحاد الآسيوي، وفي مقدمتها البطولات الرئيسية للاتحاد القاري مثل التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقررة 2022، مع استوديوهات تحليلية وبرامج مخصصة للبطولات الآسيوية، وذلك اعتباراً من 2 سبتمبر الجاري.

وإلى جانب التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، ستنقل القناتان الجديدتان َاسيا 1 واَسيا 2 تصفيات ومنافسات كل من كأس آسيا 2023 في الصين، ومباريات دوري أبطال آسيا، كأس الاتحاد الآسيوي، كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، إلى جانب منافسات كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان عام 2022، وكأس آسيا لكرة الصالات وكذلك بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات.

وقال هيثم الكثيري، المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي بالإنابة: "نحن سعداء بتوقيع اتفاقية الشراكة الجديدة مع اتصالات، والتي تأتي ضمن سعي أبوظبي للإعلام لتمكين جمهور كرة القدم في الإمارات من متابعة كافة البطولات الآسيوية بخدمة عالية الجودة. كما تهدف هذه الاتفاقية لتوسيع شراكاتنا الهادفة لترسيخ مكانة أبوظبي للإعلام الريادية في عرض وانتاج المحتوى المبتكر والتفاعل المباشر مع الجمهور."

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