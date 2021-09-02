شباب الأهلي يقترب من البرازيلــي ألميدا

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

اقترب شباب الأهلي، من التعاقد مع اللاعب فيليب الميدا (20 عاماً)، مهاجم سانتا كروز البرازيلي، ليتم قيده ضمن فئة المقيمين للموسم الجاري. وأشارت وسائل إعلام، إلى أن شباب الأهلي اتفق بشكل رسمي مع الميدا، وأن اللاعب في طريقه إلى دبي خلال الساعات المقبلة، للتوقيع بشكل رسمي على التعاقد.

والجدير بالذكر، أن شباب الأهلي لديه مجموعة مميزة من اللاعبين المقيمين، وأبرزهم البرازيلي ايغور جيسوس، والذي يلعب في صفوف الفريق الأول، ومواطنه لياندرو سباداسيو، والمعار إلى نادي عجمان منذ الموسم الماضي.

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