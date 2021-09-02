محمود خميس: نعد ببذل كل الجهد لتحقيق الفوز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد محمود خميس لاعب منتخبنا الوطني، اكتمال التحضيرات لمواجهة المنتخب اللبناني، في مستهل مواجهات المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، واعداً ببذل كل الجهد الممكن لتحقيق الفوز في المباراة الأولى، باعتبارها بداية الانطلاقة لمشوار الأبيض في المرحلة الحاسمة من التصفيات.

ووصف محمود خميس الأجواء في معسكر الأبيض بالمحفزة، مبيناً أن اللاعبين يتمتعون بروح معنوية عالية، ويؤدون التدريبات بمعنويات عالية وحماس منقطع النظير، ويستعدون بشكل جيد للمباراة المهمة، وتسود بينهم روح الفريق الواحد، والجميع يعملون من أجل هدف مشترك وهو إسعاد الجماهير بتحقيق الانتصارات.

ووجه خميس الشكر إلى مختلف وسائل الإعلام لدعم المنتخب وتحفيز اللاعبين قبل انطلاقة المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية، وتحدث خميس عن دور الجماهير في المباراة المقبلة قائلاً: الدعم الكبير الذي وجدناه من جماهيرنا كان من أهم أسباب تألقنا في المرحلة السابقة من التصفيات، والمرحلة الحالية أصعب وأهم، وبالتالي نتوقع مساندة أكبر من جمهورنا في بداية مشوار المرحلة الأخيرة من التصفيات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز