بن هزام: لاعبونا يدركون حجم التحدي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عبّر محمد بن هزام الظاهري أمين عام اتحاد كرة القدم، عن أمنياته بمواصلة الأبيض لتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم أمام لبنان، بعد أن نجح بامتياز في تخطي عقبة التصفيات الماضية، وقال بن هزام ثقتنا كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني، ونعلم أنهم يدركون حجم مسؤولياتهم والتحدي خلال تلك المهمة الوطنية، خصوصاً أنهم رفعوا شعار الفوز في كل اللقاءات.

وقال أمين عام اتحاد الكرة: لاعبونا قادرون على التحدي ومواصلة تحقيق الفوز خلال مباراة لبنان اليوم، ونؤكد للاعبين مجدداً أن الوسط الرياضي وإدارة اتحاد الكرة وكل المسؤولين عن الرياضة والجمهور خلف المنتخب اليوم، وأن قدراتهم كلاعبين وخبرات الجهاز الفني بقيادة فان مارفيك تبعث على التفاؤل والثقة.

موجهاً الشكر إلى كل الشركاء والداعمين لاتحاد الكرة في التنظيم واستضافة هذه المباريات، مؤكداً أن انطباعات الآسيوي عن التنظيم تسعدنا.

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