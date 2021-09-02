الجماهير اللاعب رقم 12

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يتوقع حضور جماهيري مكثف وفق العدد المسموح به، لحضور مباراة اليوم بين منتخبنا الوطني ونظيره اللبناني، من أجل دعم جهود لاعبي الفريق وزيادة حماسهم، سعياً لتحقيق الفوز والتمسك بأمل التأهل عن المجموعة الأولى لتصفيات كاس العالم، حيث يعتبر الجمهور اللاعب رقم 12 خلال موقعة الليلة المهمة.

وأعد اتحاد الكرة العديد من الإجراءات التي تسهيل حضور الجماهير، حيث وسائل التشجيع وأعلام الدولة لتوزيعها على الجماهير عند بوابات الدخول، وتم خلال الساعات الماضية توفير فحص كورونا في مقر اتحاد الكرة في كل من دبي وأبوظبي والعين، إضافة لتوافر عدد من رجال العلاقات العامة لإرشاد الجماهير بإجراءات الدخول للمدرجات بما يعادل 60% من سعة مدرجات الوصل.

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