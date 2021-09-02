حسابات التأهل للمونديال

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

شارك في التصفيات الأخيرة للتأهل لمونديال 2022 12 فريقاً، هم المتصدرون للمجموعات الثماني في التصفيات المشتركة الماضية، إضافة إلى أفضل 4 فرق من أصحاب المركز الثاني، وتم تقسيمهم على مجموعتين في كل مجموعة 6 فرق، وتلعب المباريات أيضاً ذهاباً وإياباً كما في الدور الثاني، وفي النهاية يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة، فيما يتحول صاحبي المركز الثالث إلى الدور الرابع.

يتواجه صاحبا المركز الثالث في الدور الرابع من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم على مباراتين ذهاباً وإياباً، والفائز يشارك في الملحق النهائي للمونديال الذي يشارك فيه أيضاً منتخب من أمريكا الشمالية وآخر من أمريكا الجنوبية ومنتخب من قارة أوقيانوسيا.

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