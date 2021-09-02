صالح إسماعيل: بني ياس يبحث عن بديل المحرمي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد صالح إسماعيل عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي بني ياس، المشرف العام على الفريق الأول، أن الجهاز الفني، بقيادة الروماني دانييل إيسايلا، يعمل بشكل جيد خلال فترة التوقف، من أجل تجهيز الفريق لاستئناف دوري أدنوك للمحترفين، والظهور بشكل أقوى في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المدرب يبحث البدائل المناسبة لتعزيز خط الدفاع، لتعويض غياب المدافع حسن المحرمي، الذي تعرض لإصابة الرباط الصليبي خلال تدريبات المنتخب، وسيغيب بسببها لفترة طويلة.

وقال لـ «البيان الرياضي»: نتمنى السلامة والشفاء لحسن المحرمي، وأن يعود للملاعب في أسرع وقت، خصوصاً أنه أثبت أنه يملك إرادة قوية، عندما تعرض لنفس الإصابة في وقت سابق، ولكنه نجح في العودة بشكل قوي، لا سيما أن الجميع في الفريق، حرص على دعمه، والشد من أزره، لتجاوز الإصابة. وأضاف أن النادي سيبحث إمكانية تعزيز الخط الخلفي بأحد اللاعبين، والمدرب لديه من الخبرة لإيجاد الحلول المناسبة، لتعويض النقص في الدفاع.

عمل مكثف

وأكد صالح إسماعيل، أن إدارة النادي تعمل بشكل مكثف، من أجل إنهاء ملف اللاعب الأجنبي الرابع في مركز رأس الحربة، قبل عودة الدوري، من أجل تعزيز الصفوف، خاصة أن الفريق ظهر بشكل جيد للغاية في مباراة الوحدة في الجولة الثانية، ويتبقى فقط بعض التفاصيل الصغيرة من أجل استمرار نفس الأداء القوي الذي كان عليه الفريق في الموسم الماضي، مشيراً إلى أن اللاعبين قاموا بجهد كبير خلال الفترة الماضية، وخلال فترة الإعداد قبل بداية الموسم، التي جاءت إيجابية للغاية، ونشكر اللاعبين والجهاز الفني، ولدينا ثقة كبيرة في أن الفريق سيقدم أفضل ما لديه خلال الاستحقاقات المقبلة.

يذكر أن بني ياس يستعد بتدريبات يومية خلال فترة التوقف، تحضيراً لعودة مباريات الدوري، بمواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي العين باستاد الشامخة، يوم 11 سبتمبر الجاري.

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