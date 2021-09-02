بالعربي: تنظيم كرة القدم في الإمارات لا يقل عن أوروبا

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

عبّر التونسي فراس بالعربي لاعب وسط فريق عجمان الذي يواصل موسمه الثاني محترفاً في الإمارات، بعد موسم أول قضاه مع فريق الفجيرة، عن إعجابه الكبير بالمستوى التنظيمي في كرة القدم بالإمارات على مستوى جميع المسابقات بما فيها «دوري أدنوك»، وقال بالعربي في تصريحات خاصة لـ «البيان الرياضي»، إن الانطباع الذي خرج به في أول موسم، دفعه للاستمرار في اللعب والموافقة بلا تردد على الانضمام لفريق عجمان بعقد مدته 3 مواسم، مشيراً إلى أنه كان يسمع كثيراً عن التطور في كل المستويات في دولة الإمارات، ولكن بعد حضوره، وجد أن ما كان يسمعه أقل بكثير من الذي شاهده عن قرب في كل المجالات.

وقال لاعب عجمان، إن أكثر ما أعجبه في كرة الإمارات، مستوى التنظيم في جميع المباريات والرعاية القوية التي تحظى بها كرة القدم والاهتمام والدعم الكبير وتميز الكوادر الإدارية التي تعمل في جميع الأندية، مؤكداً أن المستوى التنظيمي لكرة القدم في الإمارات لا يقل عن أوروبا وضرب مثلاً بما حدث في ظل جائحة كورونا، مؤكداً أن الإمارات تفردت عن كل العالم بتعامل مميز في هذه الجائحة للدرجة التي جعلت الكثير من دول العالم تقتدي بما تعاملت به الإمارات بما في ذلك دول العالم الأول.

موضحاً أن، الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص، استطاعت في دولة الإمارات التغلب على التحديات في فترة الجائحة، من خلال الدقة في الاحترازات مما سهل عملية تنظيم المباريات واستضافة أحداث وفعاليات مهمة في الفترة الماضية.

مشوار

وتحدث المحترف التونسي عن فريقه الحالي عجمان بعد جولتين من دوري أدنوك، مشيراً إلى أن عجمان قدم نفسه بشكل جيد من أول مباراة حقق فيها فوزاً مهماً على النصر، موضحاً أن عجمان لم يكن يستحق الخسارة أمام شباب الأهلي وعلى أقل تقدير كان قريباً من نقطة التعادل، والفريق الحالي قادر على ترك بصمة قوية في الدوري أبعد من هدف البقاء، لأن الفريق لديه أدوات جيدة سواء في الإدارة أم الجهاز الفني أم اللاعبين، مشيراً إلى أن مشوار الدوري الطويل ليس سهلاً، ويحتاج لكثير من التركيز خصوصاً وأن المباراة المقبلة لعجمان أمام منافس قوي «اتحاد كلباء» لديه لاعبين جيدين وظهر بمستوى مميز الموسم الماضي.

وأوضح بالعربي أن تعاقده مع عجمان لـ 3 مواسم يعبر عن رغبته الكبيرة في الاستمرار في الإمارات، مشيراً إلى أنه لا يفكر في محطة احترافية خارج الإمارات ويترك كل شيء للظروف .

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